Ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε τη Δευτέρα από τη θέση του στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπάγερν Μονάχου, όπου ο Βάσκος παίκτης ολοκλήρωσε την μεγάλη καριέρα του (2014-2017), η ανακοίνωση εξέπληξε σε μεγάλο βαθμό τον αθλητικό διευθυντή των Βαυαρών, Κριστόφ Φρόιντ.

«Έμεινα έκπληκτος. Ο Τσάμπι είναι ένας εξαιρετικά καλός προπονητής. Έκανε αξιοσημείωτη δουλειά στη Λεβερκούζεν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μαδρίτη και δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω. Αλλά είναι λίγο τρελό, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου μερικές φορές εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα», σχολίασε το στέλεχος των Βαυαρών στο Sky Sport Germany.