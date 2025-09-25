Η Μπάγερν ελπίζει ότι το σερί οκτώ γκολ του Χάρι Κέιν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της Μπουντεσλίγκα θα συνεχιστεί εναντίον της Βέρντερ Βρέμης την Παρασκευή (26/9), εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για την πιθανή επιστροφή του αρχηγού της Αγγλίας στην Premier League.

Οι Βαυαροί, που θα ταξιδέψουν στην Πάφο για το Champions League την ερχόμενη Τρίτη, βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga με τη μέγιστη συγκομιδή των 12 βαθμών.

Ο Κέιν σημείωσε χατ τρικ στη νίκη με 4-1 επί της Χόφενχαϊμ την περασμένη εβδομάδα, ενώ έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που ευστόχησε σε 17 συνεχόμενα πέναλτι. Χάρη στην εκτελεστική δεινότητά του οι Βαυαροί έχουν σκοράρει 18 φορές στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τους, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

«Ήταν πάντα σκόρερ αλλά νομίζω ότι πήρε μια συνειδητή απόφαση για τον εαυτό του, να ανοίξει το παιχνίδι του σε διαφορετικά πράγματα», δήλωσε ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Είναι ηγέτης στην ομάδα μας και το να έχουμε έναν από τους παίκτες με τις καλύτερες επιδόσεις, είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ τυχερός ως προπονητής».

Η Μπάγερν θέλει ο Κέιν να επικεντρωθεί στον αγώνα με τη Βέρντερ εν όψει μιας δύσκολης σειράς παιχνιδιών στην Μπουντεσλίγκα, με το ταξίδι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε μια εβδομάδα και την Μπορούσια Ντόρτμουντ εντός έδρας να ακολουθεί.

«Βρίσκεται σε μια εξαιρετική φάση και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ανοίξω μια πόρτα σε μια διαφορετική συζήτηση», δήλωσε ο Κομπανί όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή, μέσω ρήτρας αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Κέιν.

«Έχει την επιθυμία να κερδίσει τίτλους, μπορεί να το κάνει στην Μπάγερν κι αυτό είναι το επίκεντρο», είπε ο Βέλγος προπονητής.

Οι εμφανίσεις του Κέιν στην Μπουντεσλίγκα έχουν πυροδοτήσει εικασίες για μεταγραφή, με τον 32χρονο να έχει ρήτρα αποδέσμευσης 65 εκατομμυρίων ευρώ (76,35 εκατομμύρια δολάρια) στο συμβόλαιό του, μετά τη μεταγραφή του από την Τότεναμ, το 2023.

Ο προπονητής της ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ, Τόμας Φρανκ, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί της Τότεναμ που θα ήθελαν να δουν τον Κέιν, του οποίου το συμβόλαιο με την Μπάγερν έχει διάρκεια έως το 2027, να επιστρέφει στο Λονδίνο.

«Υπάρχουν πολλοί οπαδοί της Τότεναμ, συμπεριλαμβανομένου κι εμού, που θα ήθελαν να δουν τον Κέιν πίσω», είπε ο Φρανκ αυτή την εβδομάδα.

«Προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα το κάνει τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Πιθανότατα θα μείνει στην Μπάγερν και θα συνεχίσει να έχει καλές αποδόσεις. Ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρυσι. Κέρδισε τον τίτλο και τα πάει φανταστικά τώρα. Αλλά είναι ευπρόσδεκτος. Αν θέλει να ενταχθεί σε εμάς, είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτος», πρόσθεσε ο Φρανκ.