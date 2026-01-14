Ο Κένετ Άιχορν είναι το νέο μεγάλο ταλέντο του γερμανικού ποδοσφαίρου και εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της β’ κατηγορίας με τη φανέλα της Χέρτα Βερολίνου.

Ο 16χρονος αμυντικός μέσος, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας, θεωρείται από τους ειδικούς ως ο νέος «Τόνι Κρόος» και σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» η Μπάγερν Μονάχου κατέθεσε επίσημη πρόταση 15 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχουν δείξει και οι Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Λειψία, Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η ομάδα του Μονάχου θεωρεί πως έχει τον πρώτο λόγο για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του νεαρού άσου.