Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν η Μπάγερν Μονάχου τρέχοντας σερί 10 νικών σε όλες τις διοργανώσεις!

Οι Βαυαροί άρχισαν στη φετινή σεζόν με τη νίκη στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Στουτγκάρδη και συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους σε Bundesliga και Champions League, φτάνοντας σε ένα απίθανο 10/10.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, μάλιστα έγινε η πρώτη από τα top5 πρωταθλήματα που φτάνει στις 10 σερί νίκες στην εκκίνηση μιας σεζόν, με τους Βαυαρούς να γράφουν για ακόμη μια φορά ιστορία.