Η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, επικρατώντας εύκολα στην Πάφο της τοπικής ομάδας με 5-1.

Ο τεχνικός της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Βενσάν Κομπανί, πάντως «γκρίνιαξε» για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, αν και αναγνώρισε την εξαιρετική προσπάθεια του Όρσιτς:

«Δεν θέλω να δεχόμαστε γκολ, αλλά όταν δεις τι γκολ δεχθήκαμε, καταλαβαίνεις. Ηταν φανταστικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις την Πάφο στην έδρα της. Την είδα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Μακάμπι, τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που δεν χάνει εύκολα. Ο προπονητής της κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάντοτε ο στόχος μου ήταν να προπονήσω ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Θέλω οι παίκτες μου να κερδίζουν. Θέλω να τους σπρώχνω για να πετυχαίνουν περισσότερα», τόνισε ο Βέλγος κόουτς.