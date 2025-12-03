Δύο αυτογκόλ παικτών της Ουνιόν Βερολίνου αρκούσαν στην Μπάγερν για να πάρει σκορ πρόκρισης από το πρώτο 45λεπτο και με το τελικό 3-2 να βρεθεί στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γερμανίας, ούσα και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ανσά και Λέιτε στο 12′ και 45’+4 σκόραραν εις βάρος των γηπεδούχων, με τον Χάρι Κέιν ενδιάμεσα (24′) να είχε «γράψει» το 2-0 για τους Βαυαρούς. Σκόρερ και των δύο τερμάτων των «πρωτευουσιάνων» ήταν ο Αυστριακός, Λέοπολτν Κέρφελντ.

Με το ίδιο σκορ, Στουτγκάρδη και Μπόχουμ, πήραν το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά. Το αυτογκόλ του Στρομφ στο 12′ και η αποβολή του στις καθυστερήσεις έκανε ακόμη πιο απλή την αποστολή των «Σουηβών», που «καθάρισαν» το παιχνίδι στο 47′ με τον Ουντάβ και στη συνέχεια έκαναν… συντήρηση δυνάμεων.

Πολύ εύκολο έργο απέναντι στη Ντάρμστατ (Β’ κατηγορίας) είχε και η Φράιμπουργκ στην έδρα της, όπου με το πέναλτι του Γκρίφο στο 42′ και το γκολ του Χέλερ στο 60′, από ασίστ του σκόρερ του 1-0, πήρε χωρίς να… ιδρώσει την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του DFB-Pokal:

Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 6-1

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 1-2

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1

Λειψία-Μαγδεμβούργο 3-1

Μπόχουμ-Στουτγκάρδη 0-2

Φράιμπουργκ-Ντάρμστατ 2-0

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Αμβούργο-Χόλσταϊν Κίελ 3/12