Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το 21ο Κύπελλο Γερμανίας της ιστορίας της, επικρατώντας στον τελικό με 3-0 της Στουτγκάρδης στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, και επέστρεψε στα νταμπλ έξι χρόνια μετά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και οδήγησε τους Βαυαρούς σε μία επιβλητική νίκη. Ο Άγγλος φορ άνοιξε το σκορ στο 50′ με κεφαλιά από κοντά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ και σέντρα του Ολίσε, «ξεκλειδώνοντας» ένα μέχρι τότε ισορροπημένο ματς. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr