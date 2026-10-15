Κοντά στην επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029 βρίσκονται ο Χάρι Κέιν και η Μπάγερν Μονάχου. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία και απομένουν οι τελικές διαδικασίες για την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Η συμφωνία προβλέπει διετή επέκταση του ισχύοντος συμβολαίου του Άγγλου επιθετικού, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2027. Οι βασικοί όροι έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και, όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, οι υπογραφές αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr