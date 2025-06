Όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο εμπνεύστηκε και υλοποίησε την ιδέα για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του ματς σαν το αποψινό στο “TQL Stadium” του Σινσινάτι.

Η καταιγιστική Μπάγερν Μονάχου δεν λυπήθηκε τους… ημιεπαγγελματίες της Οκλαντ Σίτι (σ.σ.: κάποιοι παίκτες της ομάδας πήραν άδεια από τις δουλειές τους για να δώσουν το παρών στη διοργάνωση) και τους διέλυσε με 10-0, σε αναμέτρηση του 3ου ομίλου. Αφού το εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης, μεταξύ της Αλ Αχλί και της Ιντερ Μαϊάμι, έληξε χωρίς τέρματα, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν είχε την τιμή να σημειώσει το παρθενικό γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ συλλόγων, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στο 6ο λεπτό.

Εν συνεχεία και από το 18΄ έως το 21΄ οι πρωταθλητές Γερμανίας σκόραραν άλλες τρεις φορές με τους Μποέ, Ολίσε και Κομάν, για να ακολουθήσουν άλλα δύο τέρματα στο φινάλε του ημιχρόνου από Μίλερ και Ολίσε (ο οποίος αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης).

Στο β΄ μέρος οι Βαυαροί αρχικά «έριξαν στροφές», αλλά ο Μουσιάλα μπήκε… ορεξάτος, αντικαθιστώντας τον Χάρι Κέιν, και πέτυχε χατ-τρικ (το ένα γκολ με πέναλτι), πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Τόμας Μίλερ, που κάνει την αποχαιρετιστήρια «περιοδεία» του με την Μπάγερν.

Το 1-0:

17' | ⚽️ | GOOOOAL | Kingsley Coman with the tournament's first goal!

Το 2-0:

Το 3-0:

Το 4-0

Το 5-0:

45' | ⚽️ | GOOOOAL | It's Thomas Muller as @FCBayern make it 5-0 just before the break!

Το 6-0:

45' | ⚽️ | GOOOOAL | A banger from Olise as @FCBayern lead 6-0 at the break!



Το 7-0:

Το 8-0:

Το 9-0:

Το 10-0:

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των ομίλων της διοργάνωσης:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλ Αχλί (Αίγυπτος)-Ιντερ Μαϊάμι (ΗΠΑ) 0-0

Παλμέιρας (Βραζιλία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 16/6 (01:00)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 15/6 (22:00)

Μποταφόγκο (Βραζιλία)-Σιάτλ Σάουντερς (ΗΠΑ) 16/6 (05:00)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Οκλαντ Σίτι (Νέα Ζηλανδία) 10-0

(6΄, 21΄ Κομάν, 18΄ Μποέ, 20΄, 45+3΄ Ολίσε, 45΄, 89΄ Μίλερ, 67΄, 73΄πεν., 84΄ Μουσιάλα)

Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 17/6 (01:00)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσέλσι (Αγγλία)-Λος Αντζελες FC (ΗΠΑ) 16/6 (22:00)

Φλαμένγκο (Βραζιλία)-Εσπεράνς (Τυνησία) 17/6 (04:00)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή)-Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς (Ιαπωνία) 17/6 (22:00)

Μοντερέι (Μεξικό)-Ιντερ (Ιταλία) 18/6 (04:00)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Φλουμινένσε (Βραζιλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 17/6 (19:00)

Ουλσάν HD (Ν. Κορέα)-Μαμέλοντι Σαντάουνς (Ν. Αφρική) 18/6 (01:00)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ουιντάντ Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) 18/6 (19:00)

Αλ Αΐν (ΗΑΕ)-Γιουβέντους (Ιταλία) 19/6 (04:00)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία) 18/6 (22:00)

Πατσούκα (Μεξικό)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19/6 (01:00)