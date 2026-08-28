Ο Μίκαελ Ολίσε βγήκε πρώτος σε ασίστ με τη φανέλα της Γαλλίας στο Μουντιάλ και οι εμφανίσεις του προκάλεσα το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν, που μετρά με τους Βαυαρούς 22 γκολ και 31 ασίστ σε 52 αγώνες, θα παραμείνει κάτοικος Μονάχου, καθώς οι Γερμανοί δεν τον παραχωρούν.

Απογοητευμένος από αυτή την απόφαση, ο 24χρονος άσος επέστρεψε στο Μόναχο, με το «περιβάλλον του» να δηλώνει στην γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe»: «Είναι πολύ χαρούμενος στο Μόναχο. Φυσικά, μακροπρόθεσμα, είναι λογικό να αναλάβει νέες προκλήσεις. Αλλά προς το παρόν, όλα είναι καλά. Θέλει απλώς να συνεχίσει να βελτιώνεται και, πάνω απ’ όλα, να κερδίσει τα πάντα αυτήν την σεζόν με την Μπάγερν».