Η Bundesliga ξεκίνησε με τον τρόπο που… ολοκληρώθηκε η προηγούμενη. Η Μπάγερν σκόρπισε 5-1 την Στουτγκάρδη στην «Allianz Arena» στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του νέου πρωταθλήματος της Γερμανίας κι έδειξε πως είναι και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κούπα.

Η Μπάγερν προηγήθηκε στο 21′ με καρφωτή κεφαλιά του Ουπαμεκανό, ενώ στο 52′ οι Σουηβοί ισοφάρισαν με τον Βάγκνομαν. Πέντε λεπτά μετά, το σκορ πήγε στο 3-1 χάρις σε ένα τέρμα του Ολίσε (55′) και το αυτογκόλ του Βάγκνομαν (57′).

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