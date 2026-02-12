Ο Κέιν με πέναλτι στο 64′ άνοιξε το σκορ, για να «γράψει» το 2-0 στο 67′ ο Ντίας, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης

Το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας συμπληρώθηκε. Η Μπάγερν επικράτησε άνετα με 2-0 της Λειψίας στο Μόναχο, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό και πήρε το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού.

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο οι Βαυαροί πάτησαν γκάζι και με δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών έφτασαν στην πρόκριση, μένοντας μέσα στο παιχνίδι του νταμπλ.

Τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal:

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0

Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 0-3

Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και 1-1 παρ.)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 2-0