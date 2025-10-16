Ο Χάρι Κέιν παραμένει στα πρωτοσέλιδα του αγγλικού Τύπου, καθώς η φημολογία που τον θέλει να επιστρέψει στην Premier League, παρά τις διαψεύσεις από τον ίδιο και τον μάνατζερ του, φουντώνει. Ο 32χρονος διεθνής φορ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην μπουντεσλίγκα.

Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχοντας σε μόλις 15 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, 21 γκολ και τέσσερις ασίστ!

Η γερμανική εφημερίδα «Bild» έγραψε στις αρχές του μήνα ότι ο γερμανικός σύλλογος μπορεί να χάσει τον 32χρονο Άγγλο διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επιτρέπουν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο ίδιος αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League και μετά να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Τότεναμ, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, φέρεται να μελετά τους όρους του συμβολαίου του και σκοπεύει να καταθέσει πρόταση το καλοκαίρι για να πάρει πίσω τα δικαιώματα του.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του τεχνικού των «Σπερς», Τόμας Φρανκ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό: «Όλοι οι φίλαθλοι, αλλά κι εγώ θα θέλαμε να τον δούμε να επιστρέφει στην ομάδα. Είναι κορυφαίος παίκτης. Δεν ξέρω τι σκέφτεται για το μέλλον, αλλά αν θελήσει να επιστρέψει τότε θα είναι καταπληκτικό για την Τότεναμ. Μακάρι να επιστρέψει, θα είναι η καλύτερη μεταγραφή μας τα τελευταία χρόνια», είχε τονίσει πριν από λίγο καιρό ο Δανός κόουτς.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους αυτούς στο συμβόλαιο του, που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ο Κέιν μπορεί να φύγει από το Μόναχο στο τέλος της σεζόν αντί 60 εκατ. ευρώ. Για να φύγει όμως θα πρέπει να ενημερώσει τη διοίκηση της βαυαρικής ομάδας πριν από τη χειμερινή διακοπή της μπουντεσλίγκα και συγκεκριμένα πριν το τέλος Δεκεμβρίου.

Αυτές οι ρήτρες περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, θελήσει να επιστρέψει στην Premier League, έχοντας ίσως στο μυαλό του να καταρρίψει το ρεκόρ παραγωγικότητας, που κατέχει ο Άλαν Σίρερ με 260 γκολ, ενώ ο Κέιν έχει 213 τέρματα με τη φανέλα της Τότεναμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας, «TeamTalk», η διοίκηση της Τότεναμ έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του Χάρι Κέιν το επόμενο καλοκαίρι και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως είναι διατεθειμένη να πληρώσει το ποσό που προβλέπει η ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και να καλύψουν τις απαιτήσεις του Άγγλου στράικερ.

Ο 32χρονος επιθετικός σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι η Μπάγερν έχει τον πρώτο λόγο, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Premier League αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Έτσι η διοίκηση της Τότεναμ είναι αποφασισμένη να δώσει στο τέλος της σεζόν 60 εκατ. ευρώ για να επιστρέψει ο Κέιν και να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον ανέδειξε.