Η Μάλαγα παρέμεινε στον… θρόνο της! Στη Σιγκαπούρη, η ομάδα της Ανδαλουσίας κατέκτησε τον τίτλο του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (Intercontinental Cup) για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Στον τελικό, οι παίκτες του Ίμπον Ναβάρο επικράτησαν με 71-61 της αμερικανικής ομάδας NBA G-League United. Σε ένα “remake” του περσινού τελικού, καθώς και το 2024 οι φιναλίστ ήταν οι ίδιοι, το φινάλε ανήκε στη Μάλαγα.

Το 2024 οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει με 75-60 της ίδιας ομάδας. Μάλιστα, η Μάλαγα έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά back to back τίτλους τα τελευταία 47 χρόνια. Τα 12 από τα 24 τρόπαια του Διηπειρωτικού Κυπέλλου έχουν κατακτηθεί από ισπανικές ομάδες, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μετρά 5 τρόπαια και να παραμένει η πολυνίκης της διοργάνωσης.

MVP του Intercontinental Cup αναδείχτηκε ο Τάιλερ Καλινόσκι, ο οποίος στον τελικό σημείωσε 12 πόντους, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια μέτρησε 9/10 τρίποντα.

Κορυφαίος για τη Μάλαγα στον τελικό αναδείχτηκε ο Κέντρικ Πέρι! Ο 32χρονος πόιντ γκαρντ είχε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την NBA G-League United, ο Φερόν Χαντ σημείωσε double-double (14 πόντους και 11 ριμπάουντ), αλλά υπέπεσε και σε 8 λάθη.

Η Μάλαγα, μετά το εις βάρος της 33-36 του ημιχρόνου… αντέδρασε στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 23-5 ξέφυγε με 56-41 στο 30ό λεπτό, για να διατηρήσει την πρωτοπορία έως το τέλος.

Χθες, Σάββατο (20/9), η Αλαχλί έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που ανεβαίνει στο βάθρο του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Η πρωταθλήτρια της αφρικανικής Λίγκας επικράτησε της Φλαμένγκο από τη Βραζιλία με 91-82 στον «μικρό» τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 33-36, 56-41, 71-61

Η τελική κατάταξη του Διηπειρωτικού Κυπέλλου 2025

1. Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

2. NBA G League United (ΗΠΑ)

3. Αλαχλί (Λιβύη)

4. Φλαμένγκο (Βραζιλία)

5. Ιλλαγουάρα Χοκς (Αυστραλία)

6. Ουτσουνομίγια Μπρεξ (Ιαπωνία)