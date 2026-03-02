H Μαριέλλα Φασούλα πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ με την Μπεσίκτας και, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται σε αυτό και τη νέα σεζόν, πιθανότατα όμως με άλλη φανέλα.

Όπως γράφουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει ήδη κρούση στην Ελληνίδα διεθνή σέντερ, με τα σχετικά ρεπορτάζ να επισημαίνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Στην πρώτη της σεζόν στο τουρκικό πρωταθλημα η Φασούλα έχει κατά μέσο όλο 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.