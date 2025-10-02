Η… καταιγίδα τραυματισμών που χτύπησε τον Ερυθρό Αστέρα, οδήγησε σε ενίσχυση τους Σέρβους.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος μετακινήθηκε ως δανεικός από τη Μονακό.

Ο 35χρονος σέντερ, με παρουσία σε επτά σεζόν στην EuroLeague, μετακομίζει στο Βελιγράδι προκειμένου να καλύψει τα σοβαρά κενά που έχουν προκύψει στη φροντ λάιν της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μετά τους τραυματισμούς των Τζόελ Μπολομπόι, Χασιέλ Ριβέρο και Ούρος Πλάβσιτς.

Όπως επιβεβαίωσε η ομάδα του Πριγκιπάτου, ο Μοτιεγιούνας παραχωρήθηκε στον Ερυθρό Αστέρα με τρίμηνο δανεισμό, με οψιόν επέκτασης έως το τέλος της σεζόν.