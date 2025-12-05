Με τίτλο «Αυτή είναι η ημερομηνία που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει την «μεγα-ανταλλαγή» του Αντετοκούνμπο» η «Mundo Deportivo» και ο δημοσιογράφος Όσκαρ Πέριθ καταπιάνονται με το μέλλον του Έλληνα σταρ ως ακρογωνιαίου λίθου του project των Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο -όπως τονίζεται- «φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης, αφού αποκαλύφθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες σχετικά με την αποχώρησή του».

Η «Mundo Deportivo» τονίζει πως ημερομηνία-κλειδί ως προς την αποχώρηση του Έλληνα σούπερ σταρ από το Μιλγουόκι θα είναι η 15η Δεκεμβρίου. Και το αιτιολογεί: «Αυτή είναι η ημέρα που όλοι οι παίκτες που υπέγραψαν νέα συμβόλαια ως ελεύθεροι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται ελεύθεροι παίκτες. Επομένως, από εκείνη την ημέρα και μετά, θα μπορούσε να υπάρξει πραγματικός ντόρος για πιθανές ανταλλαγές, καθώς τότε θα είναι εφικτές και θα μπορούν να οριστικοποιηθούν».

Αναλυτικά, η Mundo Deportivo αναφέρει:

«Όταν ένας σούπερ σταρ του NBA ζητά, είτε με επίσημο τρόπο είτε έμμεσα, να γίνει ανταλλαγή σε άλλη ομάδα, όλα τα “timings” γίνονται κρίσιμα και συνήθως, καμία από τις κινήσεις δεν αφήνεται στην τύχη.

Στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίου η περίοδος με τους Μιλγουόκι Μπακς θα μπορούσε να φτάσει σύντομα στο τέλος της, καμία από τις παρασκηνιακές κινήσεις δεν ήταν τυχαία. Έτσι, θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά, σε ημέρες ή σε εβδομάδες, στην επόμενη μέγα-ανταλλαγή στο NBA μετά τη βόμβα που αποτέλεσε η αποχώρηση του Λούκα Ντόντσιτς (σ.σ. από τους Ντάλας Μάβερικς) στους Λος Άντζελες Λέικερς την περασμένη σεζόν.

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες εξελίξεις που προμήνυαν τι θα ακολουθούσε. Πρώτον, ο Έλληνας σταρ διέγραψε κάθε ίχνος περιεχομένου που σχετίζεται με τους Μιλγουόκι Μπακς από τους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αμέσως μετά την ντροπιαστική ήττα των Μπακς από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Μάλιστα, δεν μίλησε καν στον Τύπο μετά τον αγώνα.

Η άλλη κίνηση ήταν πιο άμεση. Αυτή την Τετάρτη (3/12), ο δημοσιογράφος Σαμς Χαράνια έριξε τη… βόμβα, αναφέροντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον ατζέντη του Άλεξ Σαράτση, θα συναντηθούν με στελέχη των Μπακς για να διαπραγματευτούν μια ανταλλαγή πριν από τη λήξη της προθεσμίας για ανταλλαγές. Αυτό ήταν ένα πιο άμεσο μήνυμα σε σύγκριση με πριν από λίγους μήνες, όταν υπήρχαν εικασίες για την αποχώρηση του Γιάννη με προορισμό τους Νιου Γιορκ Νικς, μια ομάδα που φαίνεται να είναι η κορυφαία προτεραιότητά του αν θέλει να συνεχίσει να διεκδικεί ένα πρωτάθλημα στο εγγύς μέλλον. Την ίδια ημέρα που το ESPN ανέφερε την επιθυμία του Αντετοκούνμπο να διαπραγματευτεί μια ανταλλαγή, ο σταρ των Μπακς υπέστη τραυματισμό χωρίς επαφή στον αγώνα εναντίον των Ντιτρόιτ Πίστονς, μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Αυτός ο τραυματισμός θα τον θέσει εκτός για δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ένα χρονικό πλαίσιο που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ο “Greek Freak” μπορεί να έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με το Μιλγουόκι.

Μια ημερομηνία κυκλωμένη με κόκκινο και ένας άσσος στο μανίκι του

Ωστόσο, αν μιλάμε για “timings”, μια ημερομηνία-κλειδί αποκτά σημασία: η 15η Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η ημέρα που όλοι οι παίκτες που υπέγραψαν νέα συμβόλαια ως ελεύθεροι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται ελεύθεροι παίκτες. Επομένως, από εκείνη την ημέρα και μετά, θα μπορούσε να υπάρξει πραγματικός ντόρος για πιθανές ανταλλαγές, καθώς τότε θα είναι εφικτές και θα μπορούν να οριστικοποιηθούν.

Εν τω μεταξύ, οι Νιου Γιορκ Νικς, ένας από τους γνωστούς διεκδικητές της απόκτησης του σούπερ σταρ, έπαιξαν επίσης τα χαρτιά τους το καλοκαίρι επεκτείνοντας το συμβόλαιο του Μικαλ Μπρίτζες στις 31 Ιουλίου για 150 εκατομμύρια δολάρια για πέντε σεζόν. Αυτή η επέκταση τον έκανε επιλέξιμο για ανταλλαγή από τον Δεκέμβριο και, παρεμπιπτόντως, έδωσε στους Nikw ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί εάν η επιλογή απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο παρέμενε εφικτή.

Γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, τι θα είχε συμβεί εάν είχαν συμφωνήσει στην επέκταση στις 6 Αυγούστου; Λοιπόν, ο Μπρίτζες θα είχε ρήτρα μη ανταλλαγής για έναν χρόνο, οπότε οι Νικς, πέρα ​από το πλεονέκτημα του Καρλ-Άντονι Τάουνς (με συμβόλαιο σχεδόν παρόμοιο με αυτόν του Γιάννη), θα έχαναν το περιθώριο ελιγμών στη διαπραγμάτευση μιας υποθετικής μεγάλης ανταλλαγής με το Μιλγουόκι και, ενδεχομένως, με άλλες ομάδες που εμπλέκονται στη διευκόλυνση μιας τόσο δαπανηρής συμφωνίας».