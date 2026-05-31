Τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Champions League για τη σεζόν 2025/26 κατέκτησε ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια!

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν προς τη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του τροπαίου, με τους Παριζιάνους να επικρατούν της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης.

Ο Κβαρατσχέλια είχε καθοριστική συμβολή και στον τελικό, καθώς κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε η ισοφάριση της γαλλικής ομάδας και η UEFA μία ημέρα μετά τον τελευταίο αγώνα τον έχρισε MVP.

Συνολικά, ο 25χρονος ολοκλήρωσε τη φετινή ευρωπαϊκή του παρουσία με 10 γκολ και επτά ασίστ σε 16 συμμετοχές, επιδόσεις που τον έφεραν στην κορυφή της αξιολόγησης της UEFA.