Πολύ «σκληρή» επίθεση και με «βαριές» εκφράσεις εξαπέλυσε κατά της Μάντσεστερ Σίτι (και σε δεύτερο βαθμό κατά της Παρί Σεν Ζερμέν), ο Πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, κάνοντας λόγο για «οικονομικές απάτες» απ’ την πλευρά των «πολιτών».

Σε πρόσφατη ομιλία του σε Συνέδριο, ο Τέμπας υπεραμύνθηκε των πολύ πειθαρχημένων χρηματοοικονομικών πολιτικών που ασκούν οι ισπανικές ομάδες, υπογραμμίζοντας πως οι σύλλογοι της LaLiga έχουν περισσότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις από εκείνες της Premier League, μολονότι στην Αγγλία ξοδεύονται τεράστια ποσά.

Ανέφερε ως παράδειγμα «σπατάλης» τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ στο «στόχαστρό» του βρέθηκε και η Παρί Σεν Ζερμέν, επισημαίνοντας πως οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης μετρούν «ζημίες» άνω των 200 εκατ. ευρώ για 7 συναπτά έτη.

«Το ποδόσφαιρο είναι παγκόσμιο και πρέπει να αντιμετωπίσεις συλλόγους που έχουν διαφορετικό σύστημα. Είτε δεν υπάρχει οικονομικός έλεγχος, είτε είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά στην Αγγλία, ανησυχούν για τα χρέη στο ποδόσφαιρό τους.

Είναι όντως ένα πρωτάθλημα που έχει συνεχώς οικονομικές ζημίες. Μπορείς να χάσεις ένα, δύο, τρία χρόνια, αλλά όχι τέσσερα, πέντε ή … δέκα όπως η Μάντσεστερ Σίτι!

Η Σίτι χάνει χρήματα και κάνει απάτες από όταν ήρθαν οι νέοι ιδιοκτήτες της. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ζημίες 200 εκατ. ευρώ για επτά σερί έτη. Αλλά εμείς στην Ισπανία είμαστε ανταγωνιστικοί, τα αποτελέσματα φαίνονται. Είμαστε 30 ευρωπαϊκούς τίτλους μπροστά από την Premier League αυτόν τον αιώνα», τόνισε ο Τέμπας στο Συνέδριο.