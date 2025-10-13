Το αστρονομικό ποσό των 400 εκατ. ευρώ προσφέρει η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι στην Μπαρτσελόνα, προκειμένου να ντύσει με τη φανέλα της τον Λαμίν Γιαμάλ.

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα Fichajes.net, ο αραβικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με τους Καταλανούς, οι οποίοι απέρριψαν δίχως δεύτερη σκέψη την πρόταση για την πώληση του μεγάλου αστέρα τους.

«Ο Γιαμάλ δεν πωλείται» διαμηνύουν από την Καταλονία: ο 18χρονος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό μισθό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα μπόνους υπογραφής είκοσι πέντε εκατομμυρίων, που κατανέμεται σε έξι χρόνια.

Ο Γιαμάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δράσης με τραυματισμό που τον ανάγκασε να χάσει τόσο τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα στη La Liga (ήττα με 4-1 στη Σεβίλη), όσο και την κλήση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τις αναμετρήσεις με Γεωργία και Βουλγαρία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Στόχος του τεχνικού των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, είναι να ρισκάρει όσο το δυνατόν λιγότερο, για να έχει τον Γιαμάλ διαθέσιμο για το “El Clásico” στις 26 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες μετά το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της league phase του Champions League.