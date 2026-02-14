Ο Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν στάθηκε άτυχος, καθώς αμέσως μετά τον δανεισμό του από την Μπαρτσελόνα στην Τζιρόνα, για να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Ο Γερμανός κίπερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό αχίλλειο τένοντα και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας, που θα τον κρατήσει για αρκετό καιρό μακριά από τα γήπεδα.

Για τον 33χρονο τερματοφύλακα, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, που είναι αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, σχολίασε:

«Υπάρχει αυτός ο τραγικός τραυματισμός και λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό. Από σεβασμό προς τον τερματοφύλακά μου, δεν θα κλείσω ποτέ εντελώς την πόρτα επειδή είναι η σειρά του. Πρέπει όμως να είναι η σωστή απόφαση για αυτόν και για εμάς. Αυτήν την στιγμή, η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή».