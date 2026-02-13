Η εθνική Ελλάδας κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A στο Nations League και για την κλήρωση τοποθετήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

«Η Ολλανδία είναι μια σπουδαία ομάδα με πολλά κορυφαία αστέρια. Είναι πάντα ένας ξεχωριστός αγώνας», δήλωσε στην ιστοσελίδα της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (DFB), χαρακτηρίζοντας «ιστορική» την αναμέτρηση με τους «οράνιε».

«Η Σερβία και η Ελλάδα μπορεί να μην έχουν το ίδιο βάθος ομάδας με την Ολλανδία, αλλά εξακολουθούν να έχουν ένα ή δύο κορυφαία αστέρια, μερικοί από τους οποίους είναι επίσης γνωστοί από την Bundesliga. Νομίζω ότι τα εκτός έδρας παιχνίδια θα είναι πολύ ξεχωριστά λόγω των παθιασμένων οπαδών», σημείωσε.

Το Nations League 2026/2027 ξεκινά στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2026, με την πρώτη αγωνιστική. Οι υπόλοιπες αγωνιστικές θα διεξαχθούν από τις 27-29 Σεπτεμβρίου 2026, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου, 4-6 Οκτωβρίου και 12-14 Νοεμβρίου. Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται την 6η αγωνιστική, μεταξύ 15 και 17 Νοεμβρίου 2026.

Οι προημιτελικοί, στους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε έναν από τους τέσσερις ομίλους της League A, θα διεξαχθούν σε μορφή δύο αγώνων μεταξύ 25 και 30 Μαρτίου 2027. Οι τέσσερις νικητές θα αγωνιστούν στην τελική φάση του τουρνουά από 9 έως 13 Ιουνίου 2027.

Οι τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου θα υποβιβαστούν, ενώ οι ομάδες που θα καταταχθούν στην τρίτη θέση θα παίξουν εναντίον των δευτεραθλητών της League B στα play-offs, επίσης μεταξύ 25 και 30 Μαρτίου 2027, για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.