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Ρεβάνς με… υπογραφή Ντένβερ… Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν άφησαν τη Γιούτα να πανηγυρίσει ξανά. Μετά την ήττα τους στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι της preseason, επικράτησαν 117-106 στο Delta Center και έφεραν το..σκορ τους στο 1-1.
Το Ντένβερ ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 61-56 καταφέρνοντας να διατηρήσουν ως το τέλος του αγώνα τον έλεγχο. Οι βασικοί του Ντένβερ, δεν αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε νέους.
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