Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τερματοφύλακά της Άλεξ Μερέτ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για δύο μήνες, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) ο ιταλικός σύλλογος.

«Κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Παρασκευής, ο Άλεξ Μερέτ τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο δεύτερο μετατάρσιο», ανέφερε η ανακοίνωση της Νάπολι.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση της Serie A, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της απουσίας του.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ο Μερέτ ενδέχεται να μείνει εκτός έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Ο 28χρονος Ιταλός αγωνίζεται στη Νάπολι από το 2019, όμως έχει χάσει τη θέση του βασικού από τότε που αποκτήθηκε ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς από την Τορίνο. Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Ίντερ, την οποία είχε ξεπεράσει κατά έναν βαθμό στην κούρσα του περσινού τίτλου, η Νάπολι βρίσκεται σε πτωτική πορεία, έχοντας χάσει τρεις από τους πέντε τελευταίους αγώνες της -ανάμεσά τους και τη βαριά ήττα 6-2 από την στην Αϊντχόφεν την Τρίτη (21/10).

ΑΛ.Π.