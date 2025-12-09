Ευχάριστα νέα περιελάμβανε η σημερινή προπόνηση για τον Αντόνιο Κόντε, καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου γυμνάστηκε κανονικά για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει στο φιλικό με τον Ολυμπιακό, τον Αύγουστο.

Ο διεθνής Βέλγος φορ προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του για πρώτη φορά φέτος, εκτελώντας μερικές φορές ξεχωριστές ασκήσεις.

Ωστόσο φυσικά δεν υπολογίζεται για το αυριανό ματς (10/12) εναντίον της Μπενφίκα στη Λισαβόνα, καθώς δεν είναι έτοιμος ακόμη αγωνιστικά.

Μπαίνοντας στα γήπεδα προπόνησης, ο έμπειρος επιθετικός δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Τα λέμε σύντομα».