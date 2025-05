Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι δεν θα χρειαστεί τελικά να αλλάξει προπονητή. Ο Αντόνιο Κόντε και ο πρόεδρος των «παρτενοπέι» Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έλυσαν τις όποιες διαφορές τους μετά την τελευταία μεταξύ τους επικοινωνία και συνεχίζουν μαζί και την επόμενη σεζόν. Έτσι το θρίλερ των τελευταίων στον ιταλικό Νότο, που ήθελε τις δύο πλευρές να «χωρίζουν» και τη Νάπολι να αναζητεί νέο προπονητή καθώς το «διαζύγιο» φάνταζε ως το πιο πιθανό σενάριο, έλαβε τέλος.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την παραμονή του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος μεταπείστηκε μετά από τις νέες συναντήσεις που είχε με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και θα συνεχίσει στον πάγκο της.

Μάλιστα, οι «παρτενοπέι» έβαλαν ως λεζάντα στο βίντεο που ανακοίνωσαν την παραμονή ένα λογοπαίγνιο με το όνομά του. «Con Te AG4IN» έγραψαν το οποίο σημαίνει «Μαζί σου ξανά», έχοντας αντικαταστήσει το Α επίσης με το 4 για το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, που κατέκτησαν μαζί του.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 29, 2025

Την παραπάνω είδηση είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte stays at Napoli! It was never over… and he will continue.

Agreement reached with president De Laurentiis to increase his salary and mantain same contract structure.

Ambitious plan on transfer market and for long term vision. Conte stays. 🤝🏻 pic.twitter.com/ZFxUThOAbd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025