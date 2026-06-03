Η Νάπολι εξασφάλισε την παραμονή του Ράσμους Χόιλουντ, καθώς ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αγορά των δικαιωμάτων του Δανού επιθετικού.

Ο 23χρονος διεθνής φορ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στους πρωταθλητές Ιταλίας και οι εμφανίσεις του έπεισαν τους ανθρώπους του συλλόγου να επενδύσουν στην απόκτησή του με μόνιμη μεταγραφή. Ο Χόιλουντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, παραμένοντας κάτοικος Νάπολης μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

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