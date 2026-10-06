Η Ισπανία γύρισε το ματς με την Κροατία στο φινάλε και έκανε το «4 στα 4». Την ίδια ώρα, η Αγγλία συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στη Ριέκα και συνέτριψε με 3-0 την Τσεχία. Στη League B η Ελβετία συνέχισε αψεγάδιαστη την πορεία της, ενώ η Σλοβενία σόκαρε τη Σκωτία. Στο κλαμπ των νικητών της βραδιάς προστέθηκαν επίσης η Αλβανία, η Βουγλαρία, η Σλοβακία και η Λευκορωσία.

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