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Η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον όμιλο, επικρατώντας 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο με πρωταγωνιστή τον Φλόριαν Βιρτς, που είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της «Μάνσαφτ».

Η Γερμανία άνοιξε το σκορ στο 39’, όταν ο Βιρτς σημάδεψε το δοκάρι και ο Μπίσοφ πήρε το ριμπάουντ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Στην επανάληψη, ο Βιρτς σφράγισε τη νίκη με εξαιρετική ατομική ενέργεια και εύστοχο πλασέ, γράφοντας το τελικό 2-0. Η Σερβία, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να μπει ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα και παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

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