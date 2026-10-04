Η αήττητη Αυστρία διατηρεί τον πρώτο λόγο για την κορυφή του 3ου ομίλου της League B. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην Πρίστινα απέναντι στο Κόσοβο, χάρη σε γκολ του Λανγκ στο 85’, και έφτασε τους 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, παραμένοντας σε θέση ισχύος στη μάχη για την απευθείας άνοδο στη League A.

Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει προβάδισμα με τον Ασλάνι στο 70’, όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη που θα τους έφερνε στην κορυφή μαζί με την Αυστρία.

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