Τη δυσαρέσκειά του για τη νέα μορφή του Nations League εξέφρασε ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, λίγες ώρες πριν το ματς των «λιονταριών» στην Τσεχία.

«Θεωρώ αυτό το νέο παράθυρο για τις Εθνικές ομάδες ακόμη πιο απαιτητικό. Απαιτούνται πολλές μετακινήσεις, με μόλις δύο ημέρες ξεκούρασης ανάμεσα στους αγώνες. Πρέπει να ταξιδέψεις αεροπορικώς και να προσαρμοστείς στον αγωνιστικό χώρο», υπογράμμισε.

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