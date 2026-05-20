Οι Νικς κοίταξαν την καταστροφή κατάματα, αλλά αρνήθηκαν να πέσουν. Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, η ομάδα της Νέας Υόρκης επέστρεψε από το -22 απέναντι στους Καβαλίερς, λύγισε το Κλίβελαντ με 115-104 στην παράταση και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Ανατολής, υπογράφοντας μία ιστορική βραδιά.

Οκτώ λεπτά πριν από το τέλος της τέταρτης περιόδου, οι Καβς είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σκοράρει ασταμάτητα και την έδρα να «βράζει», όλα έδειχναν πως το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα κατέληγε εύκολα στους γηπεδούχους. Οι Νικς όμως, είχαν άλλη άποψη.

