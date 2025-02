Έκοψαν «δεσμούς» με τον Μπεν Σίμονς οι Μπρούκλιν Νετς αφήνοντάς τον ελεύθερο σήμερα (8/2), μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας.

Πάντως ο τρεις φορές All-Star δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Νετς είχαν ανταλλάξει τον Τζέιμς Χάρντεν για τον Μπεν Σίμονς τη σεζόν 2021-22 με τους Σίξερς, αλλά δεν πρόσφερε στην ομάδα της Νέας Υόρκης όλα όσα προσδοκούσαν από αυτόν.

Ο Αυστραλός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε μόνο σε 90 αναμετρήσεις, αφού αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών σε αυτό το διάστημα.

Κάποια δημοσιεύματα ήθελαν τους Νετς να διαπραγματεύονται με τον Μπεν Σίμονς για να επέλθουν σε συμφωνία για buyout, αλλά στο τέλος η ομάδα της Νέας Υόρκης αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον 28χρονο άσο.

Just In: Three-time NBA All-Star Ben Simmons intends to sign with the Los Angeles Clippers after clearing waivers, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/D37Tzmik46

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2025