Αξέχαστο θα μείνει σε έναν φίλαθλο των Μπακς το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του για το In-Season Tournament, το… Κύπελλο του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των events που γίνονται στους αγώνες του NBA, ο συγκεκριμένος υποστηρικτής των «ελαφιών» ευστόχησε σε τρίποντο από το κέντρο και έφυγε από το γήπεδο κατά 10.000 δολάρια πλουσιότερος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This fan had Milwaukee JUMPING after hitting a half-court shot to win $10k 🗣️

🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 East Group B action on ESPN pic.twitter.com/3y4HPvvuad

— NBA (@NBA) November 4, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ