Σταθερότητα, εντυπωσιακή πληρότητα στο παιχνίδι του και άριστο τελείωμα… Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς των Ντένβερ Νάγκετς.

Απέναντι στους Γκρίζλις, ο Σέρβος σούπερ σταρ σημείωσε ακόμη ένα triple-double, ελέγχοντας τον ρυθμό από την αρχή έως το τέλος, λειτουργώντας ως ο εγκέφαλος και η «μηχανή» της ομάδας του. Η ικανότητά του να συνδυάζει δημιουργία, εκτέλεση και κυριαρχία στα ριμπάουντ τον καθιστά όχι απλώς ηγέτη, αλλά έναν από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες της σύγχρονης εποχής στο ΝΒΑ.

