Σπουδαία νίκη με 112-110 πέτυχαν οι Μπακς στην έδρα των Ατλάντα Χοκς και πήραν βαθιά βαθμολογική «ανάσα», μένοντας ζωντανοί στο κυνήγι των θέσεων 9-10 στην Ανατολική Περιφέρεια.

Με αυτό το ροζ φύλλο η ομάδα του Ρίβερς βελτίωσε το ρεκόρ της στο 18-24 (9-10 στο γήπεδό της και 9-14 μακριά από αυτό), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τελειώνει το ματς με 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής (29:37).

Μάλιστα ο «Greek Freak» ήταν καθοριστικός στο τέλος του ματς καθώς αρχικά έδωσε ασίστ στο τρίποντο του Πόρτις και στη συνέχεια με κρίσιμο καλάθι έκανρ το σκορ 105-109, 36,1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Από τη μεριά τους οι Χοκς υποχώρησαν στο 20-25 (7-13 εντός και 13-12 εκτός έδρας), με τον Τζέιλεν Τζόνσον να είναι ο κορυφαίος παίκτης τους, καθώς είχε 28 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου (04:30), όταν θα υποδεχθούν στο Μιλγουόκι τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.