Ο τρεις φορές All-Star του NBA, Μπεν Σίμονς, απέκτησε μετοχικό μερίδιο στο South Florida Sails Angling Club, μια ομάδα που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Αθλητικής Αλιείας.

«Ο Μπεν Σίμονς είναι μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα ιδιοκτητών της SFC, που περιλαμβάνει κορυφαίους αθλητές και επιχειρηματίες που ηγούνται στους αντίστοιχους τομείς τους», δήλωσε ο επίτροπος της SFC, Μαρκ Νέιφιλντ, προσθέτοντας: «Αυτό που ενώνει όλους τους ιδιοκτήτες μας είναι η γνήσια αγάπη για την αλιεία· όλοι είναι μέλη αυτής της ίδιας διαφορετικής κοινότητας ανθρώπων της θάλασσας που θέλουν να μοιραστούν αυτό το άθλημα με τον κόσμο».

Ο Σίμονς, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Λόνι Ουόκερ, είπε ότι η αγάπη του για την αλιεία ξεκίνησε σοβαρά από παιδί στην Αυστραλία, όταν η οικογένειά του μετακόμισε από τη Μελβούρνη στο Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία.

«Πάντα πίστευα ότι η επένδυση σε αυτό που αγαπάς σημαίνει ότι έχεις την ευθύνη να το προωθήσεις», δήλωσε ο παίκτης και συνέχισε: «Η αθλητική αλιεία μου έχει προσφέρει απίστευτες εμπειρίες, και η SFC δημιουργεί μια πλατφόρμα που αντιμετωπίζει την ανοιχτή θάλασσα αλιεία όπως το ελίτ άθλημα που πραγματικά είναι».

Ο Σίμονς, ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά στο NBA τον Απρίλιο και δεν έχει επίσημα αποσυρθεί, δεν είναι ο μόνος επαγγελματίας αθλητής που συμμετέχει στη λίγκα. Συμμετέχει σε μια ομάδα που περιλαμβάνει τον Ράντι Μος, μέλος του Pro Football Hall of Fame, τους τρέχοντες παίκτες NFL Αλβιν Καμάρα και Ραχίμ Μόστερτ, καθώς και τους επαγγελματίες γκολφέρ Σκότι Σέφλερ και Τάιλορ Γκουτς.

Ο 29χρονος είχε μέσο όρο 13,1 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ σε 383 αγώνες καριέρας (344 ως βασικός) με τους Σίξερς, Νετς, και Λος Άντζελες Κλίπερς. Επιλέχθηκε από τους Σίξερς ως πρώτη συνολική επιλογή στο NBA Draft του 2016 και ήταν ο κορυφαίος ρούκι της σεζόν 2017-18.

