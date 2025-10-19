Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στο Χιούστον … θα βάλει τελεία στην λαμπρή καριέρα του ο Κέβιν Ντουράντ. Ο «KD» απάντησε θετικά στην πρόταση των Ρόκετς για διετή επέκταση του συμβολαίου του, έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια.

Για τη σεζόν 2027-28 θα υπάρχει player-option, όπως τονίζει ο διακεκριμένος δημοσιογράφος του ESPN. Το αρχικό συμβόλαιο του 15 φορές All-Star φόργουορντ Κέβιν Ντουράντ με τους Ρόκετς ήταν μονοετές.

BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Oι Ρόκετς απέκτησαν τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ από τους Φοίνιξ Σανς το περασμένο καλοκαίρι.

Η άφιξη του δις πρωταθλητή του NBA στο Τέξας αποτέλεσε μέρος μιας ανταλλαγής επτά ομάδων που κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ.

Ο Ντουράντ θα μπορούσε να υπογράψει max επέκταση 120 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ρόκετς, αλλά αποδέχτηκε να χάσει 30 εκατ. δολάρια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Ρόκετς να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ.

Πάντως, παρά την απώλεια των 30 εκατ. δολ., ο πολύπειρος άσος θα γράψει ιστορία.

Κι αυτό γιατί με αυτά τα 90 εκατ. το ποσό που θα έχει εισπράξει (μόνο από συμβόλαια) στη λαμπρή καριέρα του θα φτάσει τα 598.2 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας έτσι στη 2η θέση της σχετικής λίστας τον ΛεΜπρον Τζέιμς ο οποίος έχει εισπράξει 583.9 εκατομμύρια δολάρια και όπως όλα δείχνουν θα κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η 18η σεζόν του «KD» στο ΝΒΑ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ