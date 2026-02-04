H μεγάλη ανταλλαγή, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας των trades στο NBA, πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Τζέιμς Χάρντεν μετακομίζει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς παραχώρησαν τον 36χρονο σούπερ σταρ με αντάλλαγμα τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick δεύτερου γύρου, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Ο Χάρντεν, που φέτος μετρούσε 25,4 πόντους, 8,1 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 44 παιχνίδια, αποχωρεί από τους Κλίπερς, που βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης (23-26), και ενισχύει τους Καβς, που παλεύουν για σταθερή παρουσία στην πρώτη τετράδα της Ανατολής.

Διαβάστε επίσης στο paixebala.gr