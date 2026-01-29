Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο NBA η πληροφορία για τη μεταστροφή στη στάση τόσο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και των Μιλγουόκι Μπακς. Όπως μετέφερε ο Σαμς Χαράνια, ο Έλληνας σούπερ σταρ εμφανίζεται πλέον ανοιχτός στο ενδεχόμενο ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του στις ΗΠΑ, την ώρα που τα «Ελάφια» φέρονται διατεθειμένα να ακούσουν προτάσεις για την παραχώρησή του.

Κάπως έτσι, τα σενάρια για το μέλλον του «Greek Freak» πληθαίνουν καθημερινά. Κάθε Μέσο και κάθε insider παρουσιάζει τη δική του εκτίμηση για τον πιθανό επόμενο σταθμό του, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες επιλογές που μοιάζουν πιο ρεαλιστικές από άλλες. Μία από αυτές είναι και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος θα παραμείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, οι «Πολεμιστές» καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Παράλληλα, στο υπάρχον ρόστερ υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν «δέσει» απόλυτα με την ομάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Τζόναθαν Κουμίνγκα.

