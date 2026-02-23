Πρόωρο τέλος στην τρέχουσα σεζόν για τον Γιουσούφ Νούρκιτς, καθώς μία επέμβαση στη μύτη θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο 31χρονος σέντερ θα μείνει ελεύθερος από την 1η Ιουλίου, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, μετά από 12 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Φέτος, ο Νούρκιτς είχε μέσο όρο 10,9 πόντους, 10,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 26,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σε 41 εμφανίσεις με τους Τζαζ. Σε αυτήν τη 12ετή παρουσία του στο NBA, μετρά 11,8 πόντους, 8,9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά 24,5 λεπτά σε 631 αγώνες κανονικής περιόδου.

