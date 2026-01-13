Η θητεία του Άντονι Ντέιβις στο Ντάλας με τη φανέλα των Μάβερικς οδεύει σε πρόωρο φινάλε, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια.

Ο έμπειρος ψηλός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στον σύνδεσμο του αριστερού χεριού του και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο έγκυρος ρεπόρτερ σημειώνει ότι το Ντάλας έχει ήδη αρχίσει νέο κύκλο επαφών με διάφορες ομάδες, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Αμερικανού σταρ.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Ντέιβις να καταφέρει να επιστρέψει στη δράση μέσα στη σεζόν μόνο στην περίπτωση που βρεθεί σε ομάδα με παρουσία στα play-offs, εφόσον φυσικά έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Άντονι Ντέιβις ήταν το βασικό αντάλλαγμα των Λος Άντζελες Λέικερς για να αποκτήσουν τον Σλοβένο σούπερ σταρ Λούκα Ντόνσιτς, με το εν λόγω trade να μη δικαιώνει έως τώρα την πλευρά των Μάβερικς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο Χ:

«Ο Άντονι Ντέιβις των Ντάλας Μάβερικς πιθανότατα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκαταστήσει τη βλάβη των συνδέσμων στο αριστερό χέρι του και θα χάσει αρκετούς μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN. Η σεζόν του στο Ντάλας έχει ουσιαστικά τελειώσει, δεδομένης της πρόγνωσης και της κατεύθυνσης των Μαβς».

Ενώ προσέθεσε λίγο αργότερα: «Συναρπαστική εξέλιξη: Οι Μάβερικς έχουν ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή του Ντέιβις με πολλές ενδιαφερόμενες ομάδες, σύμφωνα με πηγές. Αν μετακινηθεί σε ομάδα που διεκδικεί τα play-offs, το χρονοδιάγραμμα επιστροφής θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ντέιβις να επιστρέψει κατά τη διάρκεια της post-season, ενώ θα εδραιώνεται μακροπρόθεσμα αλλού».