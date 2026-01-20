Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνέχισε να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό του «φαινομένου» οδηγώντας τους Σπερς σε άνετη νίκη, οι Θάντερ παρέσυραν στο πέρασμά τους τους Καβαλίερς επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν μια από τις πιο καυτές ομάδες της λίγκας, ενώ οι Σίξερς στηρίχθηκαν στον Εμπίιντ και στο εκρηκτικό ταλέντο του Έτζκομπ για να παραμείνουν γερά στο κυνήγι των playoffs.

Την ίδια ώρα, οι Γουόριορς πρόσφεραν επιθετικό θέαμα απέναντι στους Χιτ, όμως η ανησυχία για τον τραυματισμό του Μπάτλερ σκίασε τη νίκη τους, ενώ το Ντιτρόιτ και η Βοστώνη χάρισαν ένα αληθινό μπασκετικό θρίλερ, με τους Πίστονς να χαμογελούν στο φινάλε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr