Το πόστο της υπεύθυνης διαιτησίας εμπιστεύτηκε η UEFA στη Στεφανί Φραπάρ, η οποία αναλαμβάνει αυτόν τον σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή Διαιτητών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

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