Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση πρόκριση στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 μετά την ισοπαλία 2-2 της Ουρουγουάης με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση πρόκριση στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 μετά την ισοπαλία 2-2 της Ουρουγουάης με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.