Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση πρόκριση στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 μετά την ισοπαλία 2-2 της Ουρουγουάης με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

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