Μπάσιμο… στην τεχνολογία υγείας και ευεξίας κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο διεθνής Πορτογάλος αστέρας του ποδοσφαίρου, επενδύει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που ανήκει στην Herbalife.

Ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ δαπάνησε 7,5 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο 10% στην HBL Pro2col Software.

«Η επένδυση στην Pro2col έμοιαζε με μια φυσική εξέλιξη, εκτός από το ότι εκπροσωπεί την Herbalife, είναι μια πλατφόρμα που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ασχολούνται με την υγεία και την ευεξία τους», είπε ο Ίβηρας ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το Βloomberg.

