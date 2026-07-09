Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα του Κιλιάν Εμπαπέ με τη Σελέστε Αμιρίγια. Μετά τους χυδαίους και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που είχε εξαπολύσει κατά του σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, με αφορμή τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία, η Σελέστ Αμαρίγια επέστρεψε με νέα λεκτική επίθεση προς τον αρχηγό των «τρικολόρ» μέσα από το κοινοβούλιο, αναζωπυρώνοντας την μεταξύ τους κόντρα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr