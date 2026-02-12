Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Τόμας Πάρτεϊ, ο οποίος ήδη διώκεται στην Αγγλία για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση σε βάρος τριών γυναικών, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα κατηγορία!

Μία τέταρτη γυναίκα κατηγορεί για βιασμό τον 32χρονο Γκανέζος ποδοσφαιριστής, που πλέον αγωνίζεται στην Ισπανία με την Βιγιαρεάλ. Η υπόθεση θα δικαστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Γουέστμινστερ στις 13 Μαρτίου και Πάρτεϊ θα κληθεί να απαντήσει στις νέες κατηγορίες για περιστατικά που φέρονται να τελέστηκαν το 2020 και καταγγέλθηκαν στην αστυνομία τον Αύγουστο του 2025.

Ο διεθνής με την εθνική Γκάνας, ο οποίος αποκτήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από την Άρσεναλ, καταβάλλοντας 51 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο, αντιμετωπίζει ήδη πέντε κατηγορίες για τον βιασμό δύο γυναικών, καθώς και μία κατηγορία για σεξουαλική επίθεση εις βάρος τρίτης.

Για τα περιστατικά αυτά, που φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2021 και 2022, ο πρώην αμυντικός μέσος της ομάδας της Μαδρίτης, ο οποίος δηλώνει αθώος, θα παραπεμφθεί ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Old Bailey στο Λονδίνο στις 2 Σεπτεμβρίου.