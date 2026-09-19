Η Μπρέντφορντ συνέτριψε στο «σπίτι» της με 3-0 την Τσέλσι και συνεχίζει αήττητη την πορεία της στη φετινή Premier League.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο αγνοεί τη λέξη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές!

Μετά την ήττα της από την Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου και την εντός έδρας ισοπαλία με τη Χαλ, οι «Μπλε» του Λονδίνου δεν τα κατάφεραν ούτε απέναντι στις «μέλισσες» και έφυγαν από το «Gtech Community Stadium» με άδεια χέρια.

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