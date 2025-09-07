Ακόμη μία τεράστια έκπληξη σημειώθηκε στο Eurobasket 2025. Μία ημέρα μετά το άνευ προηγουμένου κάζο της Σερβίας από τη Φινλανδία, την… πάτησε και η Γαλλία, η οποία ηττήθηκε την Κυριακή στην Arena Riga της Λετονίας με 80-70 από τη Γεωργία, για τη φάση των «16», αποχαιρετώντας πρόωρα τη διοργάνωση.

Οι Τορνικέ Σενγκέλια (24π. και 8ρ.), Κέιμαρ Μπάλντγουιν (24π.) και Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι (14π., 11ρ.), καθώς και ο Γκόγκα Μπιτάτζε (8π.) του β΄ μέρους «υπέγραψαν» την τεράστια νίκη-πρόκριση νίκη των Γεωργιανών επί των «τρικολόρ».

Η ομάδα του Τζίκιτς, μάλιστα είχε κινδυνέψει να μείνει εκτός της νοκ άουτ φάσης των «16», αφού προκρίθηκε ως 4η του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη-δώρο της εθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας, στην 5η και τελευταία αγωνιστική, στη Λεμεσό!

Μετά την ιστορική νίκη της επί της Γαλλίας, η Γεωργία, θα βρει στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ την Φινλανδία, την Τετάρτη (10/9), στις 21:00.

HISTORY FOR SAKARTVELO 🇬🇪, FRANCE ARE OUT OF EUROBASKET 😳#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου είχε 14 πόντους με 3/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο πάουερ φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς Γκερσόν Γιαμπουσέλε σημείωσε 12 πόντους, (με 1/7 τρίποντα), και μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε συγκομιδή ο Μουχαμαντού Τζαϊτέ. Ο Τεό Μαλεντόν σημείωσε μόνο 4 πόντους, με 0/3 τρίποντα.

Το ποσοστό 17% στα τρίποντα από την ομάδα του Φρεντερί Φοτού (6/36) στοίχισε στους NBAερς που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ «ταξίδεψαν» μεν με πολλές απουσίες, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα έμεναν εκτός οκτάδας… πόσο μάλλον γνωρίζοντας την ήττα από τη Γεωργία.

H Γεωργία στάθηκε εξαιρετικά στο α΄ μέρος, για να πάει στο +1 (37-38) στο ημίχρονο. Και στην 3η περίοδο, οι Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σενγκέλια «υπέγραψαν» επιμέρους σκορ 17-20 (εύστοχος σε τρίποντο και ο Μπάλντγουιν ενώ είχε και 2/2 βολές ο Σερμαντίνι) για να ξεφύγει με +4 η Γεωργία (54-58) στο 30ό λεπτό.

Μπουρτζανάτζε και Μπάλντγουιν έκαναν 5-0 σερί για τη Γεωργία με την έναρξη της 4ης περιόδου και οι «μπλε» είδαν την πλάτη των Γεωργιανών από απόσταση 9 πόντων, (54-63), για πρώτη φορά.

Το σερί 7-0 των «τρικολόρ» χάρη στα τρίποντα των Έλι Οκόμπο και Σταφάν Ριζασέ έφεραν στο -2 (61-63) τη Γαλλία, αλλά ο Τορνικε Σενγκέλια θα ευστοχούσε σε δύο… μεγάλα τρίποντα για το 68-71, 2:45΄΄ πριν τη λήξη.

Το 70-74 δια χειρός Τζέιλεν Χόαρντ ήταν η τελευταία φορά που η Γαλλία διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης. Σενγκέλια, Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι (οι δύο τελευταίοι… καρφώνοντας δυνατά) έστειλαν τη Γεωργία, στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του κόσμου (70-80).

SAKARTVELO ADVANCE TO THE #EUROBASKET QUARTER-FINALS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY 🇬🇪 pic.twitter.com/jhge0hL5tK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ),

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε